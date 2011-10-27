洪水将至 曼谷市民大逃亡

路透曼谷10月27日电（记者 Apornrath Phoonphongphiphat）---泰国当局警告称洪水即将涌入首都曼谷，宣布放假五天，以便民众撤离。

假期今日开始，曼谷市中心车流稀少，但出城通往泰国南部的干道拥堵，泰国南部目前无洪水之忧。许多民众赶往芭提雅，而那里酒店房间和出租屋都非常紧俏。

电视画面显示，在曼谷素万那普国际机场，办理登机的柜台前人头攒动。而曼谷旧机场--廊曼国际机场周二已因灾情被迫关闭。

政府宣布的这五天特别假期中，银行和金融市场仍营业。

泰国此次洪灾为50年来最严重，自7月中旬以来已造成至少373人死亡，受灾民众近250万人，有超过11.3万人居在临时住所，72万人寻求医疗救助。

泰国北部和中部工业省份受灾最严重，曼谷北部至少七个工业区被迫关闭。

而眼下受北部洪水及湄南河的水情影响，曼谷也岌岌可危。

周三晚，曼谷市长苏煌班德亲王（Sukhumbhand Paribatra）称洪水将至。当局已警告称，堤坝未必能抵挡洪峰，曼谷可能被淹。

苏煌班德对记者称：“我们处于紧急关头，10月28日至31日需密切关注情况，很多地方可能情况危急。洪水即将来临。”

曼谷市民纷纷抢购食品、瓶装水、方便面等商品，甚至大米也供不应求。部分商店采取限购措施，避免有人囤积商品。

目前还难以衡量洪灾产生的经济损失，但泰国央行已将今年经济增长率预期下调至3.1%，周五可能进一步向下修正。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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