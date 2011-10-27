中国钢铁及基本金属厂商警告信贷收紧力度过大--FT

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透10月27日电---英国金融时报周四报导,中国钢铁和基本金属生产商担心政府的货币紧缩政策,将导致客户支付违约风险和延迟订单.这些厂商警告称政策力度过大.
根据报导,以产量计的中国第二大钢铁企业--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)表示,"由于经济成长放缓和信贷收紧",该企业客户推迟原定交货计划.
该报称,中国铝业(Chalco)(601600.SS)(2600.HK)也表示担心受信贷收缩影响的客户出现支付违约.
"由于我们的下游客户面临缺乏资金的窘境,(我们面临)回款的风险正在加大."金融时报援引中国铝业称."我们必须对此加大关注."(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
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路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数