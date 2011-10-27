中国钢铁及基本金属厂商警告信贷收紧力度过大--FT

路透10月27日电---英国金融时报周四报导,中国钢铁和基本金属生产商担心政府的货币紧缩政策,将导致客户支付违约风险和延迟订单.这些厂商警告称政策力度过大.

根据报导,以产量计的中国第二大钢铁企业--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)表示,"由于经济成长放缓和信贷收紧",该企业客户推迟原定交货计划.

该报称,中国铝业(Chalco)(601600.SS)(2600.HK)也表示担心受信贷收缩影响的客户出现支付违约.

"由于我们的下游客户面临缺乏资金的窘境,(我们面临)回款的风险正在加大."金融时报援引中国铝业称."我们必须对此加大关注."(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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