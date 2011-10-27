WTO警告G20各国政府应抵制保护主义

路透日内瓦10月26日电---世界贸易组织(WTO)周三在一份一年两度的报告中指出,经济压力正在诱使20国集团(G20)政府寻求保护主义,以错误方式保护国内市场.

"保护国内行业的单边行动,尽管从狭隘的短期角度看似诱人,却无法解决全球问题;相反,可能引发以牙还牙的循环反应,使得情况更为糟糕,每个国家都成为输家,"WTO总干事拉米(Pascal Lamy)办公室公布的这份报告称.

该报告并称,"形势目前还不算危急,但这明显为全球经济增加了下行风险."

"G20国家亟需注意防止集体贸易政策立场的继续恶化,经济政策的制定应对开放市场以及自由贸易益处抱持信心,从而重启世界经济的成长."

这份报告审视了G20在5月至10月中期之间的贸易措施,发现贸易限制举措没有放缓势头,去除现有限制的举措没有进展,尽管首尔G20峰会上各国政府"坚定"誓言抵制保护主义.

报告指出,为应对保护主义的威胁,G20领导人应显示出"领导力、务实态度和决心",设法打破全球贸易多哈回合谈判僵局.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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