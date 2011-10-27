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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 27日 星期四 12:21 BJT

莱万特六连胜重返西甲榜首

莱万特继续保持开赛以来的不败纪录，周三主场迎战皇家社会一役中，苏亚雷斯伤停补时以一记任意球破门，为莱万特3-2锁定胜局，凭借六连胜重返西甲榜首。年预算仅为2,000万欧元左右的莱万特是西甲最寒酸的俱乐部之一。状态正佳的皇马3-0击败比利亚雷亚尔，重返西甲次席。路透

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