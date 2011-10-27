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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 27日 星期四 12:21 BJT

曼城联赛杯5-2轻松晋级

周三英格兰联赛杯一场比赛中，曼城继续上周日英超对阵曼联时的进球状态，客场後来居上以5-2大胜狼队，阔步迈入四分之一决赛。狼队米利杰斯破门，曼城先丢一球，但凭借亚当-约翰逊、纳斯里、哲科(两球)的进球及德弗里斯的乌龙球，曼城迅速赶超，狼队後借替补奥哈拉的进球，扳回一分。路透

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