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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 27日 星期四 12:20 BJT

李娜总决赛力擒莎娃

周三在伊斯坦布尔进行的WTA年终总决赛中，中国金花李娜终于摆脱低迷状况找回自信，经两盘苦战，最终以7-6 6-4战胜俄罗斯名将莎拉波娃。随後莎娃宣布因左脚脚踝受伤退赛，她超越沃兹尼亚奇、荣升世界第一的希望也就此落空，沃兹尼亚奇已确保年终世界排名第一的殊荣。路透

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