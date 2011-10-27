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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 27日 星期四 12:20 BJT

乌迪内斯意甲不败战绩终结

乌迪内斯本赛季意甲不败战绩周三遭到终结。当天客场挑战那不勒斯一役中，乌迪内斯0-2告负。上半时拉韦齐与马乔分别为那不勒斯进球，最终赛前排名第一的乌迪内斯积分滑至意甲第二，较目前保持不败的领头羊尤文图斯落後一分。图为马乔庆祝进球。路透

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