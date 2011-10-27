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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 27日 星期四 12:19 BJT

拜仁德国杯6-0晋级

周三在德国杯第2轮一场比赛中，拜仁慕尼黑主场6-0大胜德乙因戈尔施塔特，晋级第3轮。周日德甲联赛中拜仁1-2输给汉诺威96後，拜仁主帅海因克斯本场遣上以二线球员为主的阵容。赛中前锋彼得森（右）独中两元、穆勒首开纪录，阿拉巴、拉菲尼亚与宇佐美贵史分别进一球。路透

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