* MSCI日本以外亚太股市指数创9月中旬以来高位

* 欧元持稳,日圆/美元徘徊在纪录高位附近

* 金价处于一个月高点,油价上扬逾1美元

* 信用市场走坚,美国公债在亚洲市场下滑

路透东京10月27日电---股票、石油和欧元等风险较高资产周四全线走升,此前欧洲领导人同意提高欧元区救助基金的救助能力,并与民间债权人就减记50%希腊债务达成一致.

亚洲信用市场利差缩窄,美国公债在亚洲盘扩大跌幅,不过金价续涨至逾一个月以来的高位,因解决欧债危机的进展预计仍将缓慢.

缺乏如何落实救助方案的细节意味着市场尚须一段时间才能获得确切答案,届时希腊危机蔓延至其他欧元区国家或损及整体经济的疑虑才会降温.

MSCI除日本以外亚太地区股指上涨近2%至9月12日以来的最高点,较10月4日触及的低位上涨逾18%.

日股日经指数上涨0.5%,日圆/美元周三升至纪录高位约75.70日圆,加深了日圆升值冲击企业财报的疑虑.

"草图已经公布,但内容支离破碎,也不像我们所想的那麽清晰,"Commodity Broking Services常务董事Jonathan Barratt并称,协议内容并未完全解决相关问题.

"不过这仍然是向前迈进一步,每一步都让乐观情绪维持不坠.不过前方的任务太过巨大,难以设下期限,如果出现延宕,市场的乐观看法就会流失.如果没有具体措施,将会拉低市场价格."

法国总统萨科齐周四在峰会後表示,欧元区救助基金EFSF将杠杆四五倍,救助能力达到约1万亿(兆)欧元(1.4兆美元).

他表示,欧洲领袖与银行业达成协议,民间部门投资人将接受手上希腊债券部位减值一半,并对希腊剩馀债务以优惠利率进行再融资.

已有两种强化EFSF的方法获得提出:一个是让成员国发行的主权债券获得信用强化,另一个是成立一或数个特别目的载体,为EFSF运作提供资金.

欧洲决策者同意,将强制要求银行到明年6月前把核心一级资本充足率提高至9%,以缓冲希腊债务重组带来的损失,并阻止区内金融危机蔓延.

另一个显示阻止希腊债务危机蔓延的努力取得进展的迹象是,欧元区领导人将欢迎意大利将退休年龄提高至67岁的改革计划,但也希望看到实现这一目标的详细计划.

欧元兑美元飙升至略低于1.40的七周高位.

**下个焦点--基本面**

此次欧盟峰会已经为关键问题指明了些许方向,因此市场将把注意力转移到这些措施的执行细节,并更加紧密关注欧债危机对经济的影响.

三菱东京日联银行首席货币市场经理内田和人称:"未来一段时间里,市场仍将处于对欧元区债务问题不断期望和失望的循环当中,因欧债问题需要长时间才能解决,而且有很多障碍需要清除."

市场已反映了极度悲观的情况,因此结果带动了这些部位回补.

"市场焦点现在转向债务危机如何影响经济,"Uchida说."市场是否能在区间内整固,或者进入下滑趋势,将视他们如何看待基本面的风险."

大宗商品上扬,油价升逾1美元,金价周四扩大涨势,触及逾一个月高点,前一日则上涨1.5%,创下了逾两个月来最长连涨走势.

金价受到避险需求的支撑,因有欧元区危机的不确定性,以及金价下滑带动强劲的实货需求.

**押注风险涨势**

技术面显示,市场为多头和空头提供了良好的交投机会,鼓励投资人在风险带动的涨势降温时,逢低买进.

欧元兑美元自10月中以来在1.3650-1.3950美元区间盘整,从技术面来看,正准备突破该区间.

亚洲信贷市场方面,紧张局面有所缓解,扶助iTraxx除日本以外亚洲投资级别指数利差在周四缩窄12个基点.该指数体现投资者是否恢复风险偏好.

"从技术面看,我们认为这波涨势将进一步延续,因中长期大户的投资配比偏低,且交易商持仓较少,但长期来看可能会受到新债发行的抑制,"一家亚洲银行驻新加坡的信贷交易员称.他指出,过去一个月初级市场表现不活跃,供应压力随之加剧.

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数周三从前日水平32.22降至29.86.该指数体现对标准普尔500指数在未来30天内的波动风险预测.

自10月4日以来,标普500指数已大涨近15%,主要受欧债危机有望解决的期望推动.

尽管标普500指数未能突破约1,258点的2011年跌势61.8%回档位这一关键技术位,但仍在约1,221处寻获稳固支撑,此处可能是投资者愿意逢低买入的点位.

随着风险资产走扬,美国公债在亚洲市场进一步走跌,指标10年期美债收益率微涨至2.22%,周三纽约尾盘报2.21%.(完)

--编译 徐文焰/李婷仪/蔡美珍/程琳/王冠中/白云; 审校 张涛/张若琪/李爽/戴素萍

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