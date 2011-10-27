中国通胀不仅是货币现象--光大董事长

路透北京10月27日电---中国光大集团董事长唐双宁周四为金融时报撰文称,在当下欧债危机趋于恶化的背景下,要高度重视并妥善处理通胀问题,但通胀不仅是货币现象.

曾任银监会主席的唐双宁认为,通胀不仅是货币现象,还是经济现象,比如投资拉动型、成本推动型、外部输入型通胀这些经济因素,同时通胀也是社会心理现象、自然现象.

"要实行'三角形'的货币政策,当前尤其要注重货币政策的结构问题."他称,纵观世界各国货币政策,基本都是"单边形",即注重总量,但唐双宁认为,总量只是货币政策的一条"边".

货币政策的第二条边是"结构",也就是通过信贷政策引导金融机构改善信贷投向;第三条边是"质量",重点是防通胀、防通缩、防不良资产、防止资产价格(主要是股价和房价)非理性波动.

而对于稳健的货币政策问题,唐双宁在文章中称,"既叫稳健的货币政策,就有一个如何稳健的问题.现在是体制内从紧,体制外过活,实际上是'加权平均'式的'稳健'."

他认为,银行的闸门是管住了,体外循环却愈演愈烈,融资渠道多元化,宏观调控就要处理好体制内与体制外的融资结构关系,要着眼于人民银行提出的全口径的社会融资总量.

唐双宁的上述文章是在中国总理温家宝发表最新表态的两天之後刊登的.

中国总理温家宝近日在天津调研时指出,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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