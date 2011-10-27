人民日报警告希腊债务违约或引发多米诺效应

路透北京10月27日电---中国《人民日报》周四发表文章警告称，如果欧元区各国政府没有形成共识，无法避免希腊违约，或将产生严重的多米诺骨牌效应，并威胁到世界经济复苏。

中国是欧洲主权债的主要持有国，一直关注欧洲是否能够下决心再次援助希腊。如果希腊债务违约，可能引发意大利及其他欧元区大国发生更严重的危机。

法国总统萨科齐预计很快会与中国国家主席胡锦涛会谈，商讨中国参与援助基金一事。但除了温家宝总理表示对欧元区问题深感担忧以外，中国政府对布鲁塞尔的各种忙乱磋商迄今一直谈之甚少。

《人民日报》的文章显示，中国政府对欧洲没有达成协议的後果与希腊违约可能造成的直接损失都感到担心。

文章称，“如果欧元区各国政府没有形成共识，希腊出现违约，进而产生严重的市场多米诺骨牌效应，传导到意大利等其他经济总量相对较大的债务国，那麽，全球金融市场将受到巨大冲击。”

《人民日报》的评论文章并非等同于政府政策，但基本上反映了官方的思维倾向。

文章还不无担心地指出，欧债危机可能在短期内引发美元大涨、日元护航升值的流动性恐慌局面，并迫使欧美国家为挽救经济而进一步采取量化宽松货币政策。

此文作者孙立坚称，“这种实质上‘以邻为壑’的做法，不仅为全球滞胀埋下深重隐患，而且会使新兴市场国家受到国际资本大进大出的冲击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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