人口猛增或将改变世界经济发展模式

路透伦敦10月26日电(全球经济主编 魏伦)---鲜有经济学家会犯下像马尔萨斯（Thomas Malthus）那样大的失误，他于1798年预言，若不控制全球人口增长，世界终将因饥荒而毁灭。

时下全球人口已经达到70亿，当代经济学家几乎可以肯定，这位英国教士的说法仍然是“杞人忧天”。

即使2050年全球人口高达90亿，经济学家们也相信，持续的科技创新和无形的市场力量会推动人类更高效、可持续地利用有限的自然资源，而不是为获得最後一桶油、最後一滴水而争斗到死。

芝加哥大学国际经济学和金融学教授Robert Aliber说：“在过去200年，马尔萨斯理论就被证明是错误的，那麽有什麽理由在接下来的100年里变为正确的呢？”

对这一问题的回答部分基于未来科技和生产力的持续进步，这是马尔萨斯在工业革命发生之前做出上述预测时，根本没法想象的。

花旗集团全球首席经济学家Willem Buiter也说，若世界始终按照马尔萨斯所处时代那种手工作坊式的生产方式发展，早就该灭亡了。

话说回来，如果汽车、火车和自行车没有取代马拉交通，伦敦现在一定被埋在一层厚厚的马粪底下。

Buiter说：“马尔萨斯预测的世界毁灭的风险始终存在。这是一场资源消耗和创新之间的竞赛，迄今为止创新仍占上风。人类历史已经存在几千年了，可以支持这一观点，因此我有理由保持乐观看法。”

大变革可期

中国和印度的人口均超过10亿，两国经济的迅速崛起，正改变整个格局。

西方国家经济停滞，但是石油和很多大宗商品价格下跌的幅度远小于过去，这预示新兴经济体的快速增长，将给全球价格体系和消费模式带来根本性改变。

英国苏塞克斯大学发展研究所主任、教授Lawrence Haddad说：“中国、印度和巴西等大国的快速发展，会引起全球经济秩序的重组，如果不是破坏的话。”

他说：“在接下来的15-20年，我们将经历巨大变革。现在刚看到它的开始。”

为应对化石燃料的不可再生性，并引导消费者改变行为习惯，一些国家开始引入碳税。

Buiter说，农民使用了世界70-80%的水资源，但多数农民用水免费，导致了巨大的浪费。

他说：“价格和政策必须改变其一。无论采取什麽方式，我们必须节省这些资源。科技变革没法替我们解决一切问题，我们可以选择，要麽实行配额供给，这样比较困难也没效率；要麽就实行价格控制。”

Lester Brown是华盛顿环保组织地球政策研究所（Earth Policy Institute）总裁，为了解决策者需要在多大程度上改变消费方式，他假设中国人均国内生产总值（按购买力平价计算）在2035年赶上美国，且那时中国人和美国人的消费水平相当，并由此估算出这种变化对世界自然资源的影响。

结果显示，中国将消耗世界五分之四的纸张，以及全球当前产量70%的粮食。并且若中国像美国那样，每四个人拥有三辆车，中国的石油消费量将接近当前全球石油总产出。

Brown说：“世界人口增速正超越其支撑体系，因此森林在减少，渔业在走向崩溃，草原因过度放牧变成沙漠，土壤在退化，拥有世界一半人口的18个国家的地下水位在下降。”

他说：“我们在过度消耗各种资源。短期内可以过度使用，但不可能长久如此。总有一天，你必须降低消耗速度，使其能够与资源再生实现平衡。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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