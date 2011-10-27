投资价值回归 私募和风投看好医疗文化产业

路透北京10月27日电---虽然新一轮欧债危机及美国评级下调导致全球金融市场动荡加剧,但PE/VC行业人士普遍认为,近期投资价值回归将逐步引领未来中国投资格局向更早期项目调整,医疗及文化领域料成为投资新趋势.

私募股权投资/风险投资(PE/VC)人士周四在投中集团年会上并指出,尽管目前市盈率仍有下调空间,但从长期投资角度来看,价格回落後将是不错的投资机会.

"从退出及融资的角度来看,目前的环境并不好;但若持长期投资心态,目前则是不错的投资时机,因价格下来了",凯旋创投创始合伙人周志雄并称,目前态势下,抱着"挣快钱"的心态做私募股权投资已非常困难.

中国建银国际总裁兼执行董事胡章宏也认为,未来中国依然存在大量的投资机会,亦将有不错的投资回报.有数据显示,未来的五年规划中,A股沪深交易所将每三天有两家首次公开发行(IPO).

"这意味着至少从A股板块来看,私募股权投资仍有相当多的退出渠道...经过调整,在新形势下的价值提升後,预计还将会有一个新的盛宴",他称.

他表示,随着中国人均GDP提升,预计医疗健康和文化产业将成为未来的主流投资方向,且目前公司已成立医疗文化专业基金.不过,对于低端的劳动密集型制造业将予以规避.

投中集团最新报告认为,在短期欧美市场难以大幅复苏的情况下,预计今年剩馀月份中海外资本市场料较难以再有作为,今年中国企业海外上市表现料仅能好于2008年低谷.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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