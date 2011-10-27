分析师看欧盟领导人达成的欧债危机解决方案协议

路透10月27日电---欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.

该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.

以下为分析师、专家及政界人士看法选录:

巴克莱资本:

巴克莱资本在研究短文中写道,本次欧盟峰会没有产生重大成果,至少在各个重要问题上没有取得明显进展.

比如,有关杠杆使用欧洲金融稳定机构(EFSF)资金的消息一直堪称粗略,仍需要观望最终协议.

最後,尽管意大利政府已在致欧盟执委会的信中表示努力推进改革,但围绕现任政府所作政治承诺的程度仍存有变数.

因此总而言之,扔给金融市场人士一些重要而悬而未决的问题,欧洲当局并未给出令人满意的答案.

瑞士信贷银行驻悉尼股票策略师DAMIEN BOEY:

尽管新闻标题不错,但魔鬼藏在细节中.他们成功扩大欧洲救援基金至1万亿(兆)欧元,加之就持有希腊债务的民间投资者作出某种形式的减计安排达成一致,这些都是好消息.

问题在于,我们不能确切知道他们如何筹划将欧洲救援基金从4,400亿欧元扩大至1万亿欧元.此外,1万亿欧元是否完全足够也有一些疑虑.

如果你拥有1万亿欧元,并让欧洲央行(ECB)参与,将会足够.但一直没有公布欧洲央行参与的消息.倘若欧洲央行实际上不愿使用自有资金来扩大欧洲援助基金....则还有问题.该计划实际上会行不通.

香港法国兴业银行商品策略师JEREMY FRIESEN:

若他们扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,那显然是一大好消息,这将降低欧洲市场中的一些风险.只要他们能做到创造消费力及经济成长,则商品价格将转佳.

对于任何迅速解决方案抱持期望,恐沦为过于乐观,因希腊及意大利仍需处理财政问题,但看来欧洲人正认真面对.

短期而言,信贷及违约风险将因EFSF扩大而下滑.经济衰退议题可能挥之不去,而这可能让商品市场暂时承压.

NEWEDGE JAPAN商品销售经理YUSUKE SETA:

我有点不太相信欧盟有能力安排1.4兆(万亿)美元贷款.不过,市场对债务危机的忧虑应会减轻.

这可能利多大宗商品,而且目前受到股市走强支撑,但我打赌这不会持久.

新加坡国立大学能源研究所能源经济负责人TILAK DOSHI:

我认为基本问题在于,要求银行业者扣减希腊债务50%,这个幅度是否足够.

金融市场不是已经反映了需要扣减60%吗?谁要来分担银行增资的成本?救助基金的援助能力提高後,问题在于是否能够将欧元区弱国隔离,以及意大利是否能够提出可靠计划,及时改善债务及生产力.

辉立期货分析师ONG YI LING:

我认为在令希腊债务可持续和未来数年将债务/国内生产总值(GDP)之比降至约120%方面,这是一个好举措.投资者的乐观情绪和风险胃纳增加短期内可能促使风险资产上涨.

COMMODITY BROKING SERVICES董事总经理JONATHAN BARRATT:

商品市场目前在欢呼,但它们并不应如此.商品价格上涨将会让这些经济体更难摆脱当前面临的问题.

美元下跌时,第一反应是买入商品,这是我们正看到的情况.但我认为,如果美元继续走软,这种做法将得不偿失.(完)

--编译/审校 张明钧/蔡美珍/杜明霞/肖群英/张涛/张若琪

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