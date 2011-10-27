加拿大总理称欧盟峰会达成协议令人鼓舞

德拉吉称欧元区经济复苏加快 但仍需要央行支持
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。
路透澳洲珀斯10月27日电---加拿大总理哈珀周四表示,受到欧元区领导人达成协议的鼓舞,并表示欧洲经济危机是全球复苏最直接最迫切的威胁.
欧元区领导人在经过长达八个多小时的谈判後,就民间银行和保险商接受所持希腊公债50%减记达成一致,以降低希腊债务负担并努力抑制已持续两年的欧元区危机.
"我认为我们的欧洲朋友几个小时前采取的行动是积极的举措,"哈珀称."这些行动的方向是正确的.已取得了进展."
"当然,在(下个月)即将召开20国集团(G20)峰会之际,我们将等待更多细节呈现以及成功的执行,"他并称.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
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