《阳歌专栏》开心网重启上市计划 小肥羊仍苦等过关

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**开心网一改低调有意再次赴美上市**

一向行事低调的开心网突然间发布了一系列重磅声明，似乎有意为重启今年早些时候搁置的赴美上市计划造势。开心网是中国第二大社交网络服务平台 (SNS)。

国内媒体援引匿名消息人士的说法报导称，开心网已同意与中国在线游戏运营商盛大SNDA.O成立一家社交游戏合资公司，而开心网发表一份相对沉闷的声明，称自己与美国公司Message Systems就加强网站即时通讯平台建立了合作关系。就在此前一周，有媒体报导且开心网也部分证实，腾讯已收购开心网部分股份，加入了包括新浪(SINA.O)在内的投资者之列。开心网行事低调的创始人程炳皓8月曾罕见地举行了新闻发布会，称开心网爆发性增长期已经过去，其业务正在放缓。

今年早些时候，开心网曾与人人网为实现首次公开招股(IPO)展开竞争，但开心网在那次争夺中败北。有报导显示，开心网准备在今年夏天最终实现上市计划，但或许因中资股遭遇低迷的海外市场人气而暂时搁置。如今，负面人气似乎已经消褪，市场也更为中立。最近这些与盛大、腾讯等大企业相关的交易似乎说明，开心网正试图为再次IPO造势。

暂不考虑市场不可预知的变化，开心网选择的上市时机其实相当不错，下个月上市可能会有不错表现。开心网的上市表现肯定不会比亏损的人人网更差，後者自5月上市以来，股价已较发行价缩水近60%。

一句话：最近的一系列交易活动显示，开心网正在为再次赴美上市增砖加瓦，市场对中资企业的负面人气已经消散，开心网的表现料将不错。（完）

**小肥羊仍在监管机构大门外苦等**

宣布收购火锅连锁企业小肥羊(0968.HK)已过去半年多，肯德基和必胜客餐饮连锁店的母公司--百胜餐饮集团(YUM.N)目前获知，还要再等上一段时间，才能知道反垄断监管机构的决定，这可能是一个不太吉利的信号。中国监管机构以往在此类交易中已表现出同时考量商业因素与民族情节的倾向。

但话说到最後，监管方面迄今仍未否决该项交易，这说明内部可能还在辩论。我依然认为放行机率超50%，特别是在当前情况下，因美国国会推动针对人民币汇率的立法，中国正竭力证明其坚持遵从公平贸易原则。

根据小肥羊向香港联交所提供的最新声明，中国商务部对百胜购小肥羊最初的30天考虑期已于7月27日到期。商务部决定延长60天，也就是到9月27日截止。但时间到後仍无答案，商务部再次决定延长60天，也就是说11月底应该就会有最终答案了。

这其中包含什麽含义？投资者显然不会觉得这是个好兆头，自宣布收购交易以来，小肥羊股价跌12%，至每股5.39港元，较百胜出价的6.5港元下跌了17%。从市场垄断审查角度而言，百胜已然是中国最大的餐饮运营企业，而且购入小肥羊後，这一地位会进一步得到巩固，但也只是获得些许提升。

但基于过往经验，我认为政府是否放行这宗交易，民族因素的影响很大，因小肥羊是中国最大的火锅连锁店，而且是前途无量的本土品牌。不过，我觉得到最後，由于中国会向外界表明其愿意遵循国际规则，商务部内公平贸易的声音应会压倒民族情结。我们应该会在11月底截止日期前看到商务部批准这宗交易。

一句话：政府推迟决定是否批准百胜收购小肥羊，显示商务部内部存在争议，但由于中国有意显示其坚守公平贸易原则，下月有望对该项交易亮起绿灯。（完）

编译：靳怡雯/张敏 发稿：王凤昌

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