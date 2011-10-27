中国增值税改革 试点行业料受益--安永

路透上海10月27日电---在中国国务院周三晚间宣布上海部分行业将纳入增值税试点後,国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周四表示,被纳入改革范围的行业估计将总体受益,不过具体受益程度仍需等待政策细节明朗.

国务院宣布,将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点,首先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.

安永中国区间接税合伙人梁因乐指出,"在考虑入围(试点)与否的时候,相关政府部门应该已计算好,这些行业应该能拿到好处的."

他表示,若具体到企业层面,目前尚无法准确判断.一是因为具体操作细则还未出来,例如哪些行业入围及适用税率等细节还未明确;二是要看企业的具体情况,比如进项税较多的企业,享受增值税抵扣的优惠会更多.

他预期,上海市政府可能会在下月公布增值税试点的相关细节.届时所涉企业将需要在税务登记、会计系统及发票类型等多方面进行及时变动.

上海国家会计学院最新调查显示,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业名列最有可能纳入增值税试点的子行业前三位.

中金公司周四晨会简报则认为,增值税的改革试点,短期助于航空业,长期惠及物流铁路.在营业税改税预期下,建筑与工程业亦存在交易性机会.

上海本地两大出租车企业--大众交通(600611.SS)和强生控股(600662.SS)周四尾市均封住涨停位.东方航空A股(600115.SS)亦上涨近2%.

国内营业税涉及交通运输、建筑业、邮电业、文化体育业、金融保险业、服务业、房地产、娱乐业等多个行业,其中交通运输业的税率为3%,金融保险业的税率为8%,娱乐业的税率为5-20%.

国务院已决定,在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.据上海证券报周四报导,在考虑固定资产进项抵扣等因素後,目前全国企业增值税的实际负担水平在3%左右.

据中国财政部网站,1-9月,国内增值税完成18,198.68亿元人民币,同比增长18.7%,占税收总收入的比重为25.5%;同期营业税完成10,365.63亿元,同比增长24.0%,税收总收入占比为14.5%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。