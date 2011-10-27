27日盘後分析：行情总是在犹豫中前行

本周的A股市场出现了近一段时间少有的强势，权重股表现稳健，题材股纷纷再度活跃，就在投资者憧憬大级别反弹行情的时候，场内做多资金出现分化，导致周四A股市场上行受阻，震荡幅度有所加大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周的A股市场出现了近一段时间少有的强势，权重股表现稳健，题材股纷纷再度活跃，就在投资者憧憬大级别反弹行情的时候，场内做多资金出现分化，导致周四A股市场上行受阻，震荡幅度有所加大。

今日A股呈现出缩量震荡走势，虽然沪综指收出四连阳，但是由于短线获利盘以及前期套牢盘的双重压制下，股指上行明显受阻，沪综指再度逼近2450点压力位仍显犹豫，最终两市股指窄幅震荡，沪综指报收于2435.61点，上涨0.34%，收出十字星。

从盘面观察，今日两市成交量再度萎缩，板块出现分化，中下盘股纷纷回落，这些迹象都反映了资金恋战情绪退潮的迹象。一方面，市场对于行情的判断仍然持谨慎态度，权重股稳定略强的表现非但没有给市场带来人气上的凝聚，反而引发了隐忧，从而造成部分资金纷纷借机离场。

另一方面，权重股在股指冲关时的带动作用不能忽视，但维持盘面活跃和市场缓慢向上运行的仍然要靠大多数的主题性和结构性机会，一旦热点效应不能连续或者说板块活跃出现断层，那麽权重股的启动将会被市场理解为护盘行为。

从上述两点并且结合昨日盘面变化，不难发现，市场短期调整的信号越来越强烈。当前市场观望气氛有所回升，没有成交的配合，股指在冲关2450点是不具备战斗力的。

行情演绎到现在，相信投资者已经越来越明确的感受到场内有各种力量交错在一起，股指向上或向下的犹豫不决，指数盘中的震荡显示出目前场内资金对後市的判断已经产生分歧。

对于後市行情如何演绎，市场正反两个观点分明。一种观点认为，目前反弹基本结束，大盘将重新探底；还有一种观点认为，短期震荡调整只是反弹途中的蓄势，後市仍有上行空间。

笔者比较倾向于第二种观点，既然推动本次反弹的原因是政策改善预期，那麽市场後市的走向则取决于改善预期的兑现。近期，财政政策已经出现局部或定向宽松的迹象。从扶持小型、微型企业发展到获准上海浙江广东深圳自行发债，再到国务院决定开展深化增值税制度改革试点，局部定向放松迹象明显。

日前温总理表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，虽然调控政策微调的具体细节还不得知，但是市场对于政策微调的预期得到了管理层的佐证，这也成为支撑本次反弹的关键因素之一。

总的来说，经过连续的上涨後，股指在当前点位出现分歧是非常正常的，并且在一定程度上也体现了场内资金的理智态度。从技术、政策等因素分析，反弹还将延续一段时间，沪综指在2450点一线聚集着大量的套牢筹码，需要通过不断的震荡进行消化，未来一段时间内，A股市场仍将延续震荡反弹走势。

股市中有句古老的格言，行情总是在犹豫中前行，目前多空双方的博弈已经随着反弹幅度的积累而开始激烈起来，对于投资者而言，既想把握住越来越集中的热点机会，又要随时警惕调整的风险，操作难度有所加大。应对震荡格局的最好办法就是以仓位来控制风险。（完）

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