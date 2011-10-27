创业板开闸两年 创投回报逐步下跌--清科

路透上海10月27日电---市场咨询机构清科集团最新报告指出,深圳创业板成立的第二年,创投机构获得的投资回报呈现出明显的下降趋势,"集富效应"日渐减弱.

报告称,深圳市创新投资集团公司名列创业板首次公开发行(IPO)退出数量的榜首,共有22家投资企业退出,平均帐面投资回报倍数为8.51倍.深圳市达晨创投公司和中科招商创业投资管理有限公司分别有12家和10家投资企业退出,平均回报为5.77倍和8.04倍.

报告显示,2010年,创业板IPO风生水起,全年风险投资(VC)/股权投资基金(PE)机构在创业板退出的平均账面投资回报达到10.90倍,而2011年前三季度,创业板的平均账面投资回报下降至7.97倍,绝大部分IPO的退出回报均在10.00倍以下.

清科报告显示,自2009年10月22日深圳创业板开闸以来,截至2011年10月22日,共有269家企业在深圳创业板实现IPO,融资总额为286.23亿美元,平均每家企业融资1.06亿美元.其中,有VC/PE支持的创业板企业共有147家,占深圳创业板上市企业总数的54.6%.

相对于境内资本市场,海外资本市场的平均账面投资回报则相对稳定.尽管由于欧债、美债危机等影响,海外IPO现状令人堪忧,VC/PE的退出回报有所下降,但是趋势相对稳定平缓,因此,境内外的账面投资回报差距不断缩小,创业板市场对VC/PE机构的吸引力已经日渐减弱.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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