《沪港小生专栏》香港开店 租金有多贵？

（本文仅代表作者个人观点）

路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

眼下如果你在香港中环商业区逛逛，你或许会发现很多商铺正在进行“搬迁促销”，这意味着他们不会再在原来的地方营业。原因何在？多数是因为租金暴涨。

很多分析师预测香港明年的住宅价格和商业地产价格会下跌，但会稳步下跌，而不是暴跌。一些郊区或许会出现这种情况，因郊区的购买选择比市区更多，但在房价真正下跌前，至少在今年馀下时间里，房地产价格还可能继续攀升。

一两年前，手机业领头羊诺基亚在香港时代广场对面的铜锣湾罗素街租了一个相当宽敞的店面，作为其在香港的旗舰店。当地媒体报导称，在大陆游客的带动下，这家旗舰店曾经是诺基亚在亚洲客流量最大门店之一，但往日好时光很快将不再。

《香港经济日报》10月27日报导称，英国奢侈品品牌巴宝莉已与这家店面的业主签署了新的租约。据悉，巴宝莉同意以每月650万港币(83.66万美元)的价格租下这间两层楼的店面，而诺基亚所付租金为每月180万港币。

此消息出来後，市场的反应自然颇为惊讶。新浪微博上的一名读者不禁发问：“巴宝莉为此要卖出多少衣服和包包才能支付其每个月的房租啊？”在香港，巴宝莉一件大衣或一个包包的售价通常在1万-1.5万港币之间。你可以自己算算。

遇到这种情况的肯定不止巴宝莉一家。

最近数月，竞购香港黄金地段零售店面的战争日益升温。一些分析人士称，这是香港高端房地产市场典型的“换手季”，而唯一的制胜法宝就是价格。

20世纪90年代中期，亚洲顶级时尚品牌上海滩(Shanghai Tang)在中环毕打街历史悠久的毕打行(Pedder Building)一层开设了其首家门店。很快，这家门店也将迎来新的承租人。

据悉，美国时尚品牌Abercrombie & Fitch将入驻这家店面，月租金约100万美元，是上海滩的逾2.5倍。

尽管中环租金不可思议地猛涨，但据当地媒体报导，目前隶属于瑞士历峰集团(Richemont)的上海滩仍希望留在毕打行，并已决定将店铺搬到租金相对便宜的楼上。

全球奢侈品品牌蜂拥至香港，希望抓住大陆中产阶级对奢侈品快速增长的需求。大陆中产阶级习惯到香港购买奢侈品，因其售价比内地低很多。据悉，有鉴于Prada在香港的成功上市，美国高端手袋制造商Coach也考虑在港上市。

香港当地人，甚至某些政府官员和立法者对从大陆流入香港的大量资金颇有微词，因其推高了当地的房地产价格。

或许，全球奢侈品品牌愿意支付高额租金也跟大陆消费者对奢侈品的狂热有关，现在大陆消费者正迅速成为这些品牌的最好客户。

编译：靳怡雯 发稿：程芳

作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。

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