中国欢迎欧盟峰会为应对危机达成共识--外交部

路透北京10月27日电---中国外交部周四称,欢迎欧盟和欧元区峰会为应对危机达成的共识,支持欧盟采取积极的举措应对当前危机,并愿一道为维护世界经济复苏和增长作出努力.

外交部发言人姜瑜在例会上并称,希望这些共识有助于提升市场信心,推动欧盟和欧元区经济保持可持续发展和欧洲一体化进展.

"(中国)愿意在互利共赢基础上加强(与欧盟的)探讨,扩大在投资贸易金融等领域的合作."姜瑜称.

她并表示,今天下午中国国家主席胡锦涛将与法国总统萨科奇通话,就经济有关问题和G20峰会事宜交换意见.

欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.(完)

--发稿 毛佳; 撰写 李然; 审校 张喜良

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