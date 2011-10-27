德勤发布中国高成长企业50强

路透上海10月27日电---国际会计和咨询机构德勤最新发布2011年中国高科技和高成长50强,软件和电子商务企业占比分列前两位,合计约占三分之一,其中电子商务企业数量增长速度最快,由去年的三家提高到八家.

榜单显示,上海益实多电子商务公司(1号店)、北京天地融科技公司、嘉兴市麦包包网络科技术公司、赶集网和上海绿盒子网络科技公司分列前五位,有四家属于电子商务企业.其中1号店三年营收增长率高达192倍.

德勤指出,电子商务企业的成长,与中国互联网用户的高速增长、网上支付便捷性与可靠性的提高、物流配送等用户体验的改善密切相关.而榜单中来自清洁技术/新能源的企业占比仅2%,相比2010年的10%,出现了明显的下降.来自生物技术/制药、互联网、教育、新媒体行业入选企业占比,与2010年相比则没有发生明显变化.

据德勤对这些高成长企业的调查,33%的企业首席执行官(CEO)计划未来一年提升资本额度在2,500万美元以上,17%的CEO计划提升资本额度在1,000万-2,500万美元之间.仅24%的CEO未来一年没有提升资本额度的计划.

根据调查报告,73%的CEO认为通过融资可以解决更新技术、研发所需的资金,57%的CEO认为通过融资可以解决市场营销所需的资金.

安永[ERNY.UL]此前发布的2011中国最具潜力企业评选结果中,嘉兴市麦包包网络科技术公司亦入选,其有意在未来两三年内上市.其馀企业还包括网络电视运营商上海聚力传媒(PPTV)和旅游电子商务网站上海景域文化传播公司(驴妈妈)等.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。