美国通缩渐近 美联储或将提早应对

* 就业市场疲势与通胀降温或转成威胁

* 美联储将提早采取行动控制通缩风险

* 投资者对物价螺旋下跌预期增强

* 多位分析师认为通缩远非必然

记者 Jason Lange; 编译 田建华

路透华盛顿10月26日电---风险正在上升:就业市场半死不活,以及通胀率可能出现的骤然下降,越来越有将美国打入薪资和物价下跌循环的可能.

考虑到经济增速近期反弹,且美国联邦储备委员会(美联储)十之八九会试图避免通缩,而且很可能在物价开始下跌前就行动,通缩梦魇似乎还很遥远.

但一些投资者和分析师称,通缩风险是真实存在的.

未来一年通胀率料将下降过半,因石油和谷物等商品价格涨势退去.同时失业率将可能在明年很长一段时间内,维持在衰退前水准的近两倍.

若预测符合现实,则可能给美联储带来双重危机,美联储不会允许这样的情况长期发展.

"模型运算的结果全都指向通缩,"美银-美林驻纽约分析师Joshua Dennerlein称,"若无一些货币政策帮衬,必然会陷入通缩."

对物价增幅的很多预估已低于一年前估值,当时美联储宣布将向银行业注资6,000亿美元,来提振经济成长并抗击通缩担忧,彼时通缩之忧已在滋生.

据克利夫兰联邦储备银行计算的预测指标,通胀率可能在2012年10月降至1.3%.9月时通胀率创下三年高位3.9%.

这将低于美联储能够接受的1.7%-2%的通胀率区间.

浏览通胀率预期图表,请点选(link.reuters.com/qeq64s)

**行动依据**

在今年通胀率大涨的背景下,美联储料将不会在周二和周三的政策会议上采取什麽举动.

但远看至2012年中,那时美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)的刺激措施将到期,高失业率及通胀放缓可能会令人忧心,特别是若通胀预期再进一步下滑.

"这将夯实采取行动的基础,行动目标是减少滑入通缩的可能性,同时为经济成长提供更多支撑,"芝加哥大学的经济学家克罗兹纳(Randall Kroszner)表示.他曾任美联储理事,直至2009年.

在克罗兹纳任职美联储的期间,通缩忧虑或许达到了大萧条以来之最.大萧条是美国最近一次,物价和收入陷入严重恶性循环的时期.

抗击通胀,央行总可使出升息手段.但对于抗击物价下滑,美联储的常规工具库已捉襟见肘,因其已下调短期借款成本至近零水准.

关键之处是要找到办法,确保通缩心态不会持久.若消费者和企业因为物价持续下滑预期而推迟支出,可能会挫伤经济,并打压物价进一步走低.

尽管经济成长年率在第三季有望升至2.5%左右,达到第二季增速的近两倍,但数位联储官员已在继续讨论可刺激经济加大复苏力度的措施.

第三季经济相对强劲的表现中,包含了从油价上涨和日本地震影响中的一次性回升因素.

而阴云依然不散.分析师称,欧债危机恶化可能会轻易将美国送回衰退,进一步加大通缩风险.

**印制钞票**

据周二美国经济谘商会公布的数据,已有近五分之一的美国人认为,自己家庭的收入在未来六个月会下降,达到2009年10月以来最为严重的薪资悲观看法.

同时汤森路透/密歇根大学的消费者长期通胀预期指数,本月降至一年前美联储6,000亿美元债券购买计划就绪以来的最低.

Capital Economics驻多伦多分析师Paul Ashworth称,自衰退以来薪资增长明显放缓,且若失业率居高不下,薪资恐将最终走向下滑.路透访问的分析师预计,失业率将在明年第二季仅小幅降至9%,当前为9.1%.

也有一些分析师认为,由于美联储采取了超常规经济支撑措施,出现持续通缩局面是几乎不可能的.美联储已向银行体系总计注入2.3万亿(兆)美元的资金.

克莱蒙特麦肯纳学院的经济学家Richard Burdekin表示,尽管因为需求疲软及信贷标准提高,上述资金的大部分没有渗透到整体经济领域,但最终其将润滑经济成长的齿轮,并助燃通胀.

"当前对通缩的担忧有其合理性,"其说,"但在货币如此增发的情况下还发生通缩,这是前所未见的."

而一心认为通缩逼近的投资者,看到的是一系列资产价值缩水的证据.美国房价较衰退前峰值跌落约三分之一,而标准普尔500指数下跌约五分之一.路透-Jefferies CRB商品指数已从2008年高点挫跌近三分之一,且今年4月以来跌幅在15%左右.

"当所有这些领域发生通缩时,其他商品和服务如何抵抗趋势还确实有点难度."Gary Shilling表示.他曾在旧金山联储任职,并在华尔街数家公司做过分析师.(完)

--译文审校 隋芬

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