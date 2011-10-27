印度富翁资产日益缩水--福布斯

路透孟买10月27日电(记者 Henry Foy)---《福布斯》杂志称，印度富人的资产正日益减少，因股价下跌、腐败丑闻以及全球经济疲软在过去一年令印度最富裕的百位富翁的资产总值缩水20%。

信实工业公司(RELI.NS)董事长穆凯什・阿姆巴尼(Mukesh Ambani)以226亿美元的总资产依然稳居印度首富的位置，不过其个人净资产已减少了44亿美元。

在此期间，阿姆巴尼在孟买修建的一幢27层高房子完工，估计总造价约为10亿美元。

损失最惨重者是阿姆巴尼的弟弟阿尼尔(Anil)，他的净资产从原先的133亿美元降至59亿美元。信实集团旗下由他掌管的若干公司今年在孟买交易所表现均属最差。

令阿姆巴尼最为头疼的是电信公司信实通信(Reliance Communications)。该公司负债75亿美元，迄今其减少债务及筹措资金的努力均告失败。

根据福布斯印度富豪排行榜，印度前100名富豪2011年总资产降至2,410亿美元。

《福布斯亚洲》(Forbes Asia)印度主编Naazneen Karmali在声明中表示：“今年对印度富人而言是动荡的一年。”

“尽管印度的经济增长率接近8%，但一系列腐败丑闻和通胀上升令其深受影响。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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