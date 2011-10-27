温州企业主最难熬的日子还未到来？

路透温州10月27日电（记者 Jane Lanhee Lee）---近来，中国民营企业的摇篮因其地下融资市场问题遭遇“地震”，一场全面爆发的债务危机得以避免。不过，真正的考验尚未到来。

这场考验会在1月份如期而至，届时企业与个人都要在中国农历新年前清帐。

过去一个月中，中国温州因其大规模民间借贷市场频现裂缝而备受关注。民间借贷是指高息放贷者与大批储户们向无力获得银行贷款的中小企业放贷。

9月底，各界对温州的忧虑骤然升温。媒体报导称，一些中小企业主因资金链断裂开始“跑路”，一家制鞋厂老板因还不起高利贷跳楼自杀，据传一些贷款的年利率高达100%。

政府很快开始介入，本月中国国务院总理温家宝视察温州市，要求银行支持小企业，後者往往因遭银行拒绝转向民间借贷。

温家宝视察温州帮助改善了负面情绪，并使一些小企业脱离破产边缘。分析人士认为，小企业若大量破产可能危及正规银行体系。

但是，温州很多人仍在等待着讨债日，这是一段即使在好年景里都最难熬的阶段。

温州大学经济学教授胡振华说道：“中国人喜欢从1月1日到春节之前清理债务。”2012年的农历春节是公历1月23日。

胡振华接着说：“如果我们留意这一段时间，也许会看到更多老板‘跑路’。”

**担心多米诺骨牌效应？**

可以肯定的是，温州民间借贷市场全面爆发危机本身并不会严重威胁中国金融体系或经济。

据央行数据，截至2010年3月底，中国民间借贷市场规模2.4万亿元人民币，占比不到中国借贷总额的6%。温州民间借贷量占比就更小了。

但是政府仍有理由担心，温州企业破产可能引发企业违约的多米诺骨牌效应。

如果房地产或者总体经济出现甚于预料的硬着陆，民间与官方银行体系违约机率可能加大，由此引发的社会骚乱可能在中国其他地方重演。

在温州郊区的纽扣生产基地——桥头镇，豪华轿车与跑车随处可见。很多纽扣生产企业老板把钱投资在了一座在建的33层豪华公寓大楼上，大楼由农田围绕，附近河流已被污染，远处的工厂一再在冒着浓烟、

但是，表面自信与财富的背後却是当地企业群体悬于半空的困境。很多商人都对1月份能不能收回贷款，自己能不能还债感到担心。

34岁的纽扣生产企业主陈文生（音）15岁就放弃学业加入家族生意当中。他说道：“非常担心客户还能不能付得起货款。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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