亚洲晶片大厂保守看待第四季前景

路透台北/东京10月27日电---亚洲多家晶片大厂公布季度业绩大幅恶化,其中包括全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)(TSM.N),厂商预期下一季仍充满不确定性,因全球经济疲弱打压了电脑需求,不过智能手机和平板电脑大幅成长为市场留存一个亮点.

台积电周四公布季度获利大降35%至304亿台币(10亿美元),表现逊于预期,且为连续第四季呈现季度下滑.

全球第二大电脑芯片制造商韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)公布两年来首次录得季度营业亏损.

日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T业绩亦大幅下跌,出现季度亏损.

"鉴于全球宏观经济的持续不确定性,个人电脑(PC)市场需求疲弱的现象预计还将继续."海力士在财报有关动态随机存取记忆体(DRAM)第四季市场展望中称.

DRAM合约价格在7月-9月当季大跌29%至接近生产成本,令多数厂商出现亏损.

海力士半导体公布第三季营业亏损2,770亿韩元,逊于预估,尔必达营业亏损则为447亿日圆(5.88亿美元).强势日圆进一步冲击尔必达.

"如果日圆保持在当前水准,一旦准备工作完成,我们将把生产工作移至台湾,"尔必达社长(土反)本幸雄表示."将生产转至海外是我们的唯一选择."

尔必达是日本最大的DRAM芯片厂商,该公司将把广岛工厂的部分生产工作转给其与台湾力晶5346.TWO的合资公司瑞晶电子(Rexchip Electronics Corp).

"投资者目前选择对芯片股加仓,不管是生产厂商还是设计企业,因为他们资金雄厚,这样他们仍可以在研发方面投资,开发新产品,确保不会在形势好转时落後,"群益证券投资信托(Capital Investment Trust)一位基金经理Allen Chen表示."但机构暂时不会触碰DRAM类股."

海力士半导体股价过去六个月跌去30%,尔必达更是大跌57%.而同期台积电则上涨2%.

**复苏希望**

分析师称,明年上半年有可能复苏,解释库存调整料接近尾声,芯片价格也将触底.

"库存调整应在第一季完成,此後需求将恢复至略低于正常水准,"野村分析师Patrick Liao表示,"芯片制造商表现如何,还将取决于其客户有哪些,以及客户的表现."

台积电董事长张忠谋周四表示,明年芯片产业料将增长3-5%,不过台积电的增速可能还要快几个点.

他预计库存调整将在今年年底结束.他指出,在削减库存行为全部结束後,可能看到像2009年第三季那样惊人强劲的需求增长.

台积电财务长何丽梅表示,通讯芯片将成为第四季收入增长的一大来源.第三季该业务较前季增长3.3%,而同期PC业务的收入则为下滑16%.

台积电将2011年资本支出预估从74亿美元下调至73亿美元,该公司是德州仪器TXN和英伟达(Nvidia)NVDA等客户的芯片供应商.

尔必达记忆体称,将维持本财年800亿日圆的资本支出计划,以支持其在利润丰厚的智能电话和平板电脑市场占据更大份额.

"在所有电子产品中,只有通讯类表现尚可,电脑和消费电子表现不太强劲,因此对于芯片制造商来说,没有明确的复苏迹象,"Capital Investment的Chen表示.(完)

--编译 洪曦/李爽/丁琦; 审校 蔡美珍/高琦

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