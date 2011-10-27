独家：中国考虑创建东盟银行 扶植中小企业海外投资

* 中国考虑创建区域性东盟银行

* 东盟以及日本和韩国将被邀请成为股东

* 该银行将推进对投资东盟地区中国中小企业的放贷

路透北京10月27日电---两位消息人士表示,中国当前在考虑建立区域性银行的提议,来帮助其中小企业投资东南亚邻国,为基础设施项目融资以及促进中国西南部的发展.

知晓该提议的人士表示,在获得国务院批准後,中国将正式邀请东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)成员、日本以及韩国分别持有该银行一部分股权.

消息人士还说,中国可能是东盟银行最大的股东,初始投资可能高达300亿元人民币(47亿美元).其他国家股权需要经过协商.消息人士未授权公开信息,要求匿名.

"东盟银行(ASEAN Bank)将是一家商业银行,同时还是一家政策银行,"第一位消息人士对路透表示."将成为迷你版的亚洲开发银行."

消息人士称,中国希望东盟银行会为其在东南亚赢得一些声誉,为基础设施项目和中国在东盟投资的中小企业提供低息贷款.

该银行还将以人民币结算中国与东盟之间的贸易,这是中国将人民币打造成地区性货币的长征过程中的一步.

中国国务院和中国人民银行拒绝立即对此置评.

越南央行称其还没有收到任何消息或加盟的邀请.菲律宾央行拒绝置评.未联系到印尼、马来西亚、新加坡和泰国央行就此发表评论.

**中国希望该银行设在广西**

中国希望该银行设在南方的广西地区,以帮助那里转变成中国西南的金融中心.

"中国西南地区需要一个金融中心来平衡东西部的发展,"另一位消息人士称.

"广西和(邻近省份)云南将在人民币区域化方面发挥关键的作用,"该消息人士表示.

新的银行将帮助中国中小企业创造新的业务机会.作为中国经济的支柱之一,中小企业却受到政府收紧信贷、人民币升值、出口订单下滑和土地及劳动成本上升的拖累.

"它将使中小企业在海外恢复活力,而不是(让其)在国内倒闭,"第一位消息人士表示.(完)

--编译/审校 田建华/李爽/丁琦/杜明霞/田建华

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