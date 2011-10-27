美股大涨3% 受欧债危机解决协议达成提振

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
* 欧洲领导人和银行就希腊债务达成协议
* 标准普尔500指数8月以来首次收于200日移动均线上方
* 短线投资者急于进场,成交量很大
* 道指收高2.9%,标普500指数收涨3.4%,Nasdaq指数上扬3.3%
路透纽约10月27日电---美国股市周四大涨3%,因欧洲领导人达成控制债务危机的协议,驱除了笼罩在市场上方的阴云.
本月标准普尔500指数上涨逾13%,有望录得1974年10月以来最大单月涨幅.
不过一些交易商表示,执行协议将遭遇很大的挑战,很多问题隐藏在细节内.
欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.
协议包括希腊债务减值,但是如何重组欧洲的银行和增强欧元区救助基金并未最终确定.
"大家对欧洲领导人采取坚决行动的预期不高,如果市场是正确的,那麽协议将利好市场."Becker Capital Management基金经理Robert Schaeffer称.
道琼工业指数劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.
标准普尔500指数8月初以来首次突破200日移动平均线,显示股市走势改善.
成交量为10月4日以来最大,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约112.2亿股,大幅高于84.7亿股的去年日成交均值.
"股市今日上扬,因活跃的市场参与者,多数为对冲基金和战术投资者在今天之前保持中性甚至偏空的头寸.市场大涨,但投资者涌入市场建立多头头寸是因他们屈从于涨势,"宾州TEAM Asset Strategy Fund的资产组合经理James Dailey表示.
金融股涨幅居前,摩根大通(JPM.N)跳涨8.3%,报37.02美元.花旗集团(C.N)大涨9.7%,报34.17美元.KBW银行股指数劲扬6%.标普金融指数急升6.2%.
分析师预计,欧洲局势的发展消除了美国经济面临的风险,缓解对危机扩散至全球金融系统的担忧.CBOE波动性指数重挫14%.
标普指数10大类股均上扬超过1%.材料股和能源股涨幅居前,因欧债危机解决方案缓和对疲弱成长可能拖累需求的担忧.油价攀升4.3%.
美国政府公布的数据显示,美国第三季GDP初值增速为一年来最快.这是美国经济的一个利好信号.
有欧债解决方案和美国GDP数据这两大利好因素,"显然存在股市强势将持续至2012年的情景假设,在这样的情况下,股价看似偏低,"马萨诸塞州Rockland Trust Investment Management Group的首席投资长David Smith称.
艾克森美孚(XOM.N)收涨1%,报81.88美元,之前该公司称,第三季获利猛增41%,因油价上涨,且炼油利润率攀升.
陶氏化学(DOW.N)季度获利略低于预期,但该股仍跳升8.2%,报29.10美元,跟随大盘涨势.
根据汤森路透提供的数据,已公布业绩的262家标普指数成份股企业中,72%的业绩超过分析师预期.
纽约证交所87%的股票收涨,Nasdaq市场81%的股票收升.
--编译 李富强/母红 ;审校 于春红/利棣儿
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