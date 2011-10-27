美股大涨3% 受欧债危机解决协议达成提振

* 欧洲领导人和银行就希腊债务达成协议

* 标准普尔500指数8月以来首次收于200日移动均线上方

* 短线投资者急于进场,成交量很大

* 道指收高2.9%,标普500指数收涨3.4%,Nasdaq指数上扬3.3%

路透纽约10月27日电---美国股市周四大涨3%,因欧洲领导人达成控制债务危机的协议,驱除了笼罩在市场上方的阴云.

本月标准普尔500指数上涨逾13%,有望录得1974年10月以来最大单月涨幅.

不过一些交易商表示,执行协议将遭遇很大的挑战,很多问题隐藏在细节内.

欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.

协议包括希腊债务减值,但是如何重组欧洲的银行和增强欧元区救助基金并未最终确定.

"大家对欧洲领导人采取坚决行动的预期不高,如果市场是正确的,那麽协议将利好市场."Becker Capital Management基金经理Robert Schaeffer称.

道琼工业指数劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.

标准普尔500指数8月初以来首次突破200日移动平均线,显示股市走势改善.

成交量为10月4日以来最大,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约112.2亿股,大幅高于84.7亿股的去年日成交均值.

"股市今日上扬,因活跃的市场参与者,多数为对冲基金和战术投资者在今天之前保持中性甚至偏空的头寸.市场大涨,但投资者涌入市场建立多头头寸是因他们屈从于涨势,"宾州TEAM Asset Strategy Fund的资产组合经理James Dailey表示.

金融股涨幅居前,摩根大通(JPM.N)跳涨8.3%,报37.02美元.花旗集团(C.N)大涨9.7%,报34.17美元.KBW银行股指数劲扬6%.标普金融指数急升6.2%.

分析师预计,欧洲局势的发展消除了美国经济面临的风险,缓解对危机扩散至全球金融系统的担忧.CBOE波动性指数重挫14%.

标普指数10大类股均上扬超过1%.材料股和能源股涨幅居前,因欧债危机解决方案缓和对疲弱成长可能拖累需求的担忧.油价攀升4.3%.

美国政府公布的数据显示,美国第三季GDP初值增速为一年来最快.这是美国经济的一个利好信号.

有欧债解决方案和美国GDP数据这两大利好因素,"显然存在股市强势将持续至2012年的情景假设,在这样的情况下,股价看似偏低,"马萨诸塞州Rockland Trust Investment Management Group的首席投资长David Smith称.

艾克森美孚(XOM.N)收涨1%,报81.88美元,之前该公司称,第三季获利猛增41%,因油价上涨,且炼油利润率攀升.

陶氏化学(DOW.N)季度获利略低于预期,但该股仍跳升8.2%,报29.10美元,跟随大盘涨势.

根据汤森路透提供的数据,已公布业绩的262家标普指数成份股企业中,72%的业绩超过分析师预期.

纽约证交所87%的股票收涨,Nasdaq市场81%的股票收升.

--编译 李富强/母红 ;审校 于春红/利棣儿

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