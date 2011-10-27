百度第三季获利超过市场预期

路透10月27日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)周四公布第三季获利增长80%,超过市场预期,受益于电子商务企业的广告支出,而未受一系列负面宣传影响.

百度在周四盘後交易中上涨10%.

百度公布第三季净利为2.95亿美元,合每股ADS收益为0.84美元,经调整後为0.86美元.

分析师平均预估第三季每股ADS收益为0.83美元.

第三季营收增长85%,至6.547亿美元,高于公司自身预计的6.111至6.266亿美元.

百度预计第四季营收为6.914-7.11亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为6.495亿美元.

在美国上市的百度在Nasdaq常规交易时段收升5.8%,报138.39美元.今年迄今百度股价累计涨36%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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