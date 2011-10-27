百度第三季获利超过市场预期

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
路透10月27日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)周四公布第三季获利增长80%,超过市场预期,受益于电子商务企业的广告支出,而未受一系列负面宣传影响.
百度在周四盘後交易中上涨10%.
百度公布第三季净利为2.95亿美元,合每股ADS收益为0.84美元,经调整後为0.86美元.
分析师平均预估第三季每股ADS收益为0.83美元.
第三季营收增长85%,至6.547亿美元,高于公司自身预计的6.111至6.266亿美元.
百度预计第四季营收为6.914-7.11亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为6.495亿美元.
在美国上市的百度在Nasdaq常规交易时段收升5.8%,报138.39美元.今年迄今百度股价累计涨36%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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