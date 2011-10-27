金价上涨 因欧盟协议推低美元提振商品价格

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
* 美元下跌和商品价格上涨扶助金市
* 忧虑美联储可能进一步推出宽松政策,亦提振金价
路透纽约/伦敦10月27日电---金价周四大涨1.5%,受助于股市和商品上涨,因欧元区领导人就扩容区内救助资金和降低希腊债务负担达成协议後美元走软.
尽管许多投资者转向较高风险资产,但金价仍然得益于在更多细节公布前持谨慎态度的投资者的部分避险买盘.
金价连续第五个交易上扬,银价大涨5%,此前欧盟领导人达成协议.在协议中,银行将接受将其所持希腊债券价值减记50%.
黄金的对冲通胀工具魅力受到大大提振,因为欧盟协议显示欧洲银行需进行资本重组,并将通过杠杆化将欧元区救助基金救助火力提升至1万亿(兆)欧元.
1903GMT,现货金上涨1.5%,报每盎司1,745.10美元.过去五个交易日内上升8%,和风险资产一同上涨,同时得益于避险资金.
美国股市劲升逾3%.[.NCN]
美国12月黄金期货收升24.20美元,报每盎司1,747.70美元.成交量略低于其30天均值,但高于过去两周非常低的成交量.
现货银上涨5.6%,报每盎司35.25美元,录得逾三年来最大五天涨幅,且录得5月初来最大单日升幅.
市场忧虑美联储可能推出新一轮货币宽松政策,这亦提振金价.
现货铂金(白金)上扬2.7%,报1,632美元.现货钯金攀升3.6%,报664.97美元,本周迄今上升9%,为约一年最大周度升幅. (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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