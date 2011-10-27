金价上涨 因欧盟协议推低美元提振商品价格

路透纽约/伦敦10月27日电---金价周四大涨1.5%,受助于股市和商品上涨,因欧元区领导人就扩容区内救助资金和降低希腊债务负担达成协议後美元走软.

尽管许多投资者转向较高风险资产,但金价仍然得益于在更多细节公布前持谨慎态度的投资者的部分避险买盘.