工行第三季净利按年增近28%符预期

* 第三季净利543.6亿元人民币,符预期

* 首三季净利升28.8%

* 净利息收益率回升

* 业绩公布前H股股价大涨7.7%

路透香港10月27日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四宣布,今年第三季净利按年增长27.6%,符合市场预期,受利息及非利息收入上升带动.

于7-9月第三季,工行录得净利543.6亿元人民币,与路透综合12名分析师平均预测的545亿元相符.其去年同期净利为426.13亿元.

该行首三季累计净利为1,638.4亿元,按年增加28.8%.

"净利润增长,主要由于生息资产规模增长及净利息收益率回升."工行在声明中称.

但该行在季报中未有披露净利息收益率数字.今年首三季,工行的净利息收入为2,671亿元,同比增加20.49%;手续费及佣金收入783亿元,升43.49%.

今年以来,工行股价累计下滑逾两成,因市场忧虑中国经济放慢及银行坏帐上升.同期大盘?生指数累计跌幅为14%.

渣打银行在本月稍早的报告中称,目前中国四大国有银行的股价,相当于市场预测它们的不良贷款率高达12%.

中国今年第三季经济增长出现两年以来最低的增速,令人担心中国经济假如出现"硬着陆"的话,将会令到银行坏帐大增.

截至9月底,工行不良贷款率为0.91%,比上年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率为272.66%,比上年末提高44.46个百分点;贷款总额准备金率为2.48%.同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.

公布业绩前,工行H股大幅收高7.66%,报4.92港元;?生指数则涨3.26%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。