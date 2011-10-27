中国人寿前三季净利降逾三成

* 前三季净利167.17亿元,同比降33%

* 受资本市场波动所累

* 第三季净利37.53亿元,同比降45.7%

路透上海10月27日电---按市值计全球最大的人寿保险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周四称,今年前三季度实现净利润167.17亿元人民币,同比下降33%,因受资本市场波动导致的投资收益率下降和资产减值损失增加影响.

刊登在上海证券交易所的公告并显示,第三季度中国人寿实现净利润37.53亿元,同比下降45.7%,每股收益0.13元.

截至9月末,中国人寿投资资产为14,238.38亿元.1-9月总投资收益率为4.14%;退保率为2.19%,已赚保费2,627.68亿元,增长率为2.6%.

同期,该公司交易性金融资产为177.19亿元,较2010年末增长82.8%,主要系配置到交易性金融资产中的债券投资资产增加.

另外,中国人寿称,其计划发行总额不超过300亿元的次级定期债务方案已获保监会批准.

中国第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)此前已公布,第三季净利按年下跌44%,明显低于此前市场预期,受累于并表深发展(000001.SZ)的相关会计处理.且当期股市大幅下挫,给第三季度净利润及其他综合收益带来负面影响.

中国人寿H股周四收报19.66港元,涨0.90港元,或4.8%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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