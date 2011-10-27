华能国际称两座燃煤空冷发电项目获准兴建

路透香港10月27日电---中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)周四称,该公司拟建两座超临界燃煤空冷发电机组项目近日获得国家发改委的核准,预计动态总投资约50.9亿元人民币.

华能国际并称,由其持股80%的山西华能左权电厂两台600兆瓦国产超临界燃煤空冷发电机组项目,将安装静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置,电厂各项排放指标将满足国家环保要求.