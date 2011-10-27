华能国际称两座燃煤空冷发电项目获准兴建

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透香港10月27日电---中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)周四称,该公司拟建两座超临界燃煤空冷发电机组项目近日获得国家发改委的核准,预计动态总投资约50.9亿元人民币.
华能国际并称,由其持股80%的山西华能左权电厂两台600兆瓦国产超临界燃煤空冷发电机组项目,将安装静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置,电厂各项排放指标将满足国家环保要求.
华能国际H股周四收高3.47%,报3.58港元;其A股则升4.41%,报4.5元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数