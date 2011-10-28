28日盘前分析：欧美大涨 关注2450点

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股呈现出缩量震荡走势，虽然沪综指收出四连阳，但是由于短线获利盘以及前期套牢盘的双重压制下，股指上行明显受阻。

从欧美市场看，受到欧洲达成解决债务危机协议、美国第三季度GDP数据表明经济出现一年来最快增速等利好推动，隔夜美股大幅收高。投资者因欧元区峰会达成广泛一致而欢欣鼓舞，欧洲股市当日的涨幅更为喜人。欧美股市的大涨为今日A股继续上涨创造了良好外部环境。

从技术面分析，连续上涨後，昨日出现缩量回落调整当属正常技术调整，沪综指站稳了30日均线，双底的技术形态基本完成，充分短线调整後为大盘继续反弹创造必要条件。

总的来说，经过连续的上涨後，股指在当前点位出现分歧是非常正常的，并且在一定程度上也体现了场内资金的理智态度。从技术、政策等因素分析，反弹还将延续一段时间，沪综指在2450点一线聚集着大量的套牢筹码，需要通过不断的震荡进行消化，未来一段时间内，A股市场仍将延续震荡反弹走势。

消息面，十一届全国人大常委会第二十三次会议27日举行联组会议，对国务院关于城镇保障性住房建设和管理工作情况的报告进行专题询问。财政部部长助理王保安表示，将加快推进房产税的实施。住建部部长姜伟新表示，“十二五”末以後，住房保障将逐步转向货币补贴为主。待相关信息系统建立後，就不必再采取限购这种行政色彩浓厚的办法。

另外，截至28日，62家基金公司旗下821只基金（合并计算）三季报披露完毕。天相投顾统计数据显示，受三季度股市债市疲弱影响，各公司旗下基金本期利润总和均为负值，共亏损2510.74亿元。截至三季度末，全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元。（完）

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