美国第三季经济增长步伐加快 消费者和企业支出增添动力

* 第三季经济增长率为2.5%

* 消费者支出创2010年第四季以来最强

* 企业投资步伐为逾一年来最快

* 再度衰退言论减弱,但风险犹存

路透华盛顿10月27日电---美国第三季经济增长步伐创一年来最快,因消费者和企业加大支出,增强了经济成长势头.这种趋势可能保持到今年第四季.

该数据舒缓了对经济的担忧,就在数周前人们还在担心经济恐有再度衰退之虞.但是,部分增长来自年初表现不佳的制造业形势扭转,且分析师仍对2012年的经济表现心存忧虑.

美国商务部周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%,高于第二季1.3%的增幅.经济产出重返衰退前水平.

但第三季经济增幅符合分析师预期,而且国内需求也比多数人的预期略微强劲.

"经济目前正沿着正确方向发展,这非常令人鼓舞,尤其是目前全球经济充斥不确定性,且其他主要经济体似乎要陷入衰退,"纽约道明证券(TD Securities)资深宏观策略师Millan Mulraine说道.

欧洲领导人达成控制债务危机的协议,加之美国的GDP数据,齐力推高美股,标准普尔指数涨幅超过3%.美国公债价格下滑.美元全面下跌.

GDP报告也给予美国联邦储备委员会(美联储,FED)一些喘息的空间.美联储定于下周开会,商讨扶助经济和降低失业率的进一步措施.美国失业率目前固守在9%上方达五个月之久.

经济需持续保持逾2.5%的增长率,方可降低失业率.

Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称,"失业率居高不下和经济持续低迷...将促使美联储在步入2012年之际采取更多的非常规举措."

美国经济最大的问题是就业市场疲软.第三季经通胀调整的可支配收入减少1.7%,为2009年第四季以来首次下降,消费者不得不动用储蓄来维持支出.

迈阿密67岁的建筑工程师Jose Lopez本月失去了工作,他称,"大家境况不佳.我认识的人中没有比一年前情况好的."

浏览美国第三季GDP图表,请点选(link.reuters.com/wyx64s)

浏览美国申领失业金图表,请点选 (link.reuters.com/kyx64s)

浏览美国成屋待完成销售图表,请点选 (link.reuters.com/gez64s)

**暂时回暖?**

今年稍早,汽油价格跳升打压了消费者支出,日本3月天灾後供应链受损,抑制了汽车生产.

随着这些因素消退,美国经济开始回升.

美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%,为2010年第四季以来最强,且企业投资飙升16.3%,为一年多来最高.

企业未预计到需求会大幅回升,补充库存进度缓慢.库存增长为2009年第四季以来最低,令GDP增幅削减超过1个百分点.

扣除库存的拖累,经济增长达3.6%.

消费活跃且库存增长缓慢,为第四季经济稳健增长打下基础,但欧洲可能再度陷入衰退,以及美国积压需求(pent-up demand)释放殆尽,可能成为2012年初期的弱点.

就业市场鲜有改善的迹象.劳工部周四公布的数据显示,10月22日当周初请失业金人数下降2,000人,至40.2万人,显示就业方面并未取得多少进展.

但美国家庭面对的价格压力有所缓解.美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%,低于第二季的3.3%.

扣除食品和能源的核心PCE物价指数成长2.1%,之前三个月为增加2.3%.

除了消费者和企业支出外,美国贸易逆差减少也是支撑第三季经济成长的因素.

住宅建筑支出也小温成长.

然没有迹象显示房市有实质复苏.全美不动产协会(NAR)周四公布,9月成屋待完成销售指数连续第三个月下滑.

政府支出在第三季持平,反映了州政府和地方政府持续削减预算.

州政府和地方政府支出下滑的速度如今有所放缓,分析师担心如果国会未能延长即将到期的减税和紧急失业补助,明年财政政策将会紧缩.

"财政紧缩和政策不确定性将令经济成长承压.我们预期成长脚步将从明年上半年的2.0%,至年底前放缓至1%左右,"美银美林分析师Michelle Meyer表示.(完)

--编译 孙茉莉/张荻/戴素萍;审校 张涛

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