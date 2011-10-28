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中国财经 | 2011年 10月 28日 星期五 08:49 BJT

李稻葵称帮助欧元区克服危机符合中国利益--金融时报

路透伦敦10月27日电---中国央行顾问李稻葵周四对英国金融时报称,帮助欧元区克服主权债务危机符合中国经济利益,但中国必须谨慎行事,不能挥霍其外汇储备.

报导援引李稻葵的话称,中国对救援欧洲陷入债务危机国家的支持情况,将视其它国家的贡献而定.

李稻葵补充说,中国亦将要求对其投资的安全性提供有力的保证.

"帮助欧洲符合中国的长期和内在利益,因为欧洲是我们最大的贸易夥伴.但中国政府的主要担忧在于,如何向本国人民解释这样的决定,"金融时报网站援引李稻葵的话称.

他说,中国最不想做的是浪费本国财富,并被人视为拿钱打水漂.(完)

--编译 张涛;审校 程琳

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