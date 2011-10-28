李稻葵称帮助欧元区克服危机符合中国利益--金融时报

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透伦敦10月27日电---中国央行顾问李稻葵周四对英国金融时报称,帮助欧元区克服主权债务危机符合中国经济利益,但中国必须谨慎行事,不能挥霍其外汇储备.
报导援引李稻葵的话称,中国对救援欧洲陷入债务危机国家的支持情况,将视其它国家的贡献而定.
李稻葵补充说,中国亦将要求对其投资的安全性提供有力的保证.
"帮助欧洲符合中国的长期和内在利益,因为欧洲是我们最大的贸易夥伴.但中国政府的主要担忧在于,如何向本国人民解释这样的决定,"金融时报网站援引李稻葵的话称.
他说,中国最不想做的是浪费本国财富,并被人视为拿钱打水漂.(完)
--编译 张涛;审校 程琳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)