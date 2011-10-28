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中国财经 | 2011年 10月 28日 星期五 08:53 BJT

预计四季度全社会用电量增13%--中电联

路透上海10月28日电---中国电力企业联合会周四发布预测报告称,预计四季度全国电力消费继续保持平稳增长态势,当季全社会用电量增长13%左右;而今冬明春电力供需总体偏紧.

报告并预计,今年全年全社会用电量将达到4.7万亿千瓦时,同比增长12%左右,但增速略低于去年.2010年中国全社会用电量41,923亿千瓦时,同比增长14.56%.

报告指出,今冬明春,受火电新增规模下降、新增装机区域分布不平衡、煤质下降导致机组非计划停运增加、电源和电网建设不协调等因素影响,全国电力供需形势总体偏紧,部分地区持续偏紧.

"局部地区电力缺口增大、供需矛盾更为紧张,今冬明春全国最大电力缺口3,000-4,000万千瓦,"中电联称.

报告建议,未来将加大电价等市场经济调节手段,促进调整经济结构;加大电煤协调力度,保障冬季电煤供应;继续及时落实和深化完善煤电联动机制;加快核准开工建设一批电源电网项目,解决"窝电"与"缺电"并存的问题.

报告并估测,今年全年电力投资略少于年初预计的7,500亿元人民币,全国基建新增装机8,500万千瓦左右,年底全国全口径发电装机容量10.5亿千瓦左右.

中国国家能源局数据显示,9月全社会用电量3,915亿千瓦时,同比增长12.2%,较8月9.1%的增速有所回升;1-9月全社会用电量35,157亿千瓦时,同比增长12.0%.(完)

参看相关细节,请点选中电联网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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