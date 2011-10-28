全国人大常委会质询保障房热点问题汇总

路透北京10月28日电---中国全国人大常委会周四举行专题询问国务院关于城镇保障性住房建设和管理,以下为摘自新华的询问现场直击:

**建设保障财政压力是不是过大?**

财政部部长助理王保安:按现有的事权划分和财政体制,保障性安居工程是地方事权,就是省级负总责,市县抓落实,中央给予适当补助.

近几年,中央财政千方百计筹措资金,从2007年的72亿元人民币增长到今年的1,522亿元.从地区结构看,中央财政补助资金中,西部地区占45.4%,中部地区占41.6%.

从品种结构讲,公租房政府投资中中央财政负担40%;廉租房政府投资中中央财政负担50%,基本保证了工程的正常进 展.随着国家财力增长和资金安排结构的完善,今後中央财政对中西部地区的支持力度将进一步加大.

**如何实现保障性住房建设工作和建设资金的良性循环?**

王保安:保障性安居工程并不是政府全包的,实行差别化的支持政策.像廉租房和政府投资的公租房,这是政府全包的.还有部分公租房和五大类的棚户区改造是政府补贴的,像限价房和经济适用房则是由市场主体投资建设的,从资金政策和安排上,我们认为是有保证的.

人民银行行长助理郭庆平:保障房建设涉及可持续性的融资机制设计问题,需要认真地探索.比如对于公租房,在政策设计方面把贷款期限拉长,这样每年还款份额就少了,资金的运筹及安全将能得到保障.

**保障房建设是否有突击之嫌?**

住建部部长姜伟新:"十一五"(2005-2010年)一共开工保障性住房1,630万套,到去年末基本建成1,100万套,到今年 上半年这1,100万套能够入住85-90%.

开工是不是有突击完成的问题,今年应该说有,但比往年要少得多.因为有三条开工标准,不是动一下土就算开工的,必须三分之一达到结构完成,三分之一出地面,三分之一做到基础浇铸混凝土.

**3,600万套保障房目标是否可调整?**

姜伟新:明年准备对"十二五"保障性住房建设的数量、质量,特别是数量进行中期评估,根据评估结果来确定3,600万套原定的规划数是不是要进行调整,需要的话应该进行调整,实事求是.

**集资建房合不合规?**

住建部副部长齐骥:2007年,国务院关于解决城市低收入 家庭住房困难的若干意见规定,远离城市的独立工矿区和住房困难户较多的企业,可以利用自用土地,在符合城市规划的前提下建造住宅.

这种企业建的住宅是按经济适用住房政策销售给本企业职工,多馀的由政府统一向符合经济适用住房购买条件的家庭出售,或以成本价收购後用作廉租住房.现在这个规定仍在执行.

今後,更多的是鼓励企业建立公共租赁住房,允许企业用自用土地建保障性住房,不同于以往的集资建房,更不同于1998年房改以前单位集资建的房子,第一:目的是为解决职工无房住的问题,不是解决某个级别的人住房没达标问题;第二,纳入城市保障房年度计划,不是想建多少就建多少;第三供应对象必须符合准入条件,建设也要执行统一标准,以免造成更大的不平衡.

**遏制高房价该不该限购?**

姜伟新:限购政策是行政办法,是房价高速上涨,其他手段都用了以後,还差那麽点火候才能把房价抑制住,最後不得已出了这样一个措施.作为一把剑悬着,还由监察部和住建部联合实行问责.这招起了一些作用,不能说是主要作用.

采取了综合政策情况下,商品房价现在总体上趋于稳定,一些城市开始有下降苗头,一些二、三线城市还在涨着,但是涨幅开始减小.

更多地采取税收办法,对需求和供给包括房价进行调节,这是一个非常重要的意见,也是对的.但是现在确实有一个信息不是特别清楚的问题,正在努力建设城镇个人住房信息系统.

王保安:目前,上海和重庆已经开始进行房产税试点,下一阶段,要抓紧总结两个城市的经验,加快推进房产税的实施,以使它进一步发挥调控房地产市场的作用.

**公积金建保障房是否私款公用?**

齐骥:正在实施的《住房公积金管理条例》明确规定,允许缴存人提取自己的公积金支付房租,但房租占收入一定比例以上才允许.有的地方为管理方便,不允许提取用于住房租金.我们正积极联合各个部门,研究修订公积金条例,放开个人提取公积金用于支付住房租金的规定.

按照目前的公积金管理条例,公积金本身的增值部分主要用于提取风险金、公积金管理机构的管理费用、廉租住房建设三方面.

去年开始,经国务院批准,一些城市试点公积金结余部分用于经济适用房、公共租赁房和城市棚户区改造的短期贷款.这比公积金简单存在银行里得到的收益更多一些.

最积极的是,通过这种贷款,增加了保障性住房供应,缴存人申请保障性住房,这部分钱一定程度上又用到他自己身上.实际上在新加坡,公积金的用途比我们广泛得多,已经超出了住房需求本身.

**如何确保真正做到保障性住房分配的公正公平?**

齐骥:造成分配不公更大的缺失是在立法层面.下一步主要有四个方面工作要做:一是关于住房保障制度的公开问题,包括保障条件、保障计划、分配程序、分配结果都要公开.二要严格审核程序,完善退出机制.三是健全纠错机制.四是处罚违规违纪公职人员,特别严重的还要移交司法.(完)

--整理 沈燕;审校 杨淑祯

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