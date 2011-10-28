利官员称赛义夫有意向海牙刑事法庭自首

路透迪拜10月27日电（记者 Samia Nakhoul）---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）一位高级官员周四称，因担心若在利比亚被捕会有性命之忧，卡扎菲之子赛义夫（Saif al-Islam）已试图安排飞机逃离沙漠避难所，前往海牙国际刑事法庭（ICC）自首。

此事细节并不明确，不过自卡扎菲于一周前死于满腔仇恨的“过渡委”士兵之手开始，大体情节已经确定，即赛义夫躲在撒哈拉沙漠的游牧民族中，并在寻求海外庇护。

该匿名官员稍後还称，赛义夫已经过境进入尼日尔，但尚未找到向海牙国际刑事法庭自首的方式。

该官员说：“赛义夫已与马里、南非和另一邻国联系，组织他的出境事宜……他还没得到回复，仍在等待。”

卡扎菲家族在位42年，控制了北非主要油田，在国外积累大量财富。即使赛义夫仍能利用这些钱财的一部分，他因镇压国内示威活动，这也让他没有太多选择。

ICC表示，正努力确认赛义夫和另一通缉要犯塞努西（Abdullah al-Senussi）的下落和意图。塞努西是卡扎菲的情报长官。

NTC一位消息人士告诉路透，赛义夫和塞努西在一起，被图阿雷格人保护着。

“赛义夫担心他的自身安全，他认为自首是最好的选择。”该消息人士称，“他想要一架飞机，想要获得保证。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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