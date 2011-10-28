《星岛日报》：欧罗喘口气解债路仍艰

（10月28日社评）

欧盟峰会同意三管齐下解决欧债危机,欧罗反弹,香港与欧美股市纷纷上扬,各国成功“买时间”令欧洲国债短期不致“爆煲”,并且定下长远解决问题的方向,但前路仍然崎岖.?生指数昨日升了3%,欧洲股市更升3%至5%,美国股市初段亦升2%.欧洲各国早前就解决欧债问题意见分歧,拖拖沓沓,环球投资者如惊弓之鸟.现在各国终于在“爆煲”边缘达成较为周全的协议,不像以往挤牙膏吊盐水.虽然投资市场承担50%希腊国债损失,但在德国早前频频吹淡风下,大家已经对此有了心理准备,觉得未至于一发不可收拾.政府增加注资欧洲金融稳定基金,至1万亿欧罗,就算经济规模较大的意大利国债出现偿还危机,都能够暂时顶住,银行亦会增加资本充足比率来应付削债冲击,纾解了欧债骨牌爆煲瓦解欧罗、形成金融海啸第二波的疑虑.今次三管齐下,主要是加强应付万一再有国家还债困难的能力.要从根源上解决国债问题,关键在于国家本身的理财要奉行量入为出,不再过分透支来向国民大派福利,把债务雪球滚到累己累人的地步.

今次的峰会,除了三管齐下力挽危机,还提出改革国家理财的要求,要求各国在明年底前立法,最好在宪法层面,列明理财要符合结构上财政平衡的原则,以及《稳定及增长协议”的要求,即负债不得超过国民经济增长的60%.各国领袖还承诺,考虑对欧罗整体的影响,对欠债严重的国家,欧盟可以审视该国财政预算案及发表意见,以及监察落实.美国联邦储备局前主席格林斯潘早前认为,欧罗正在崩解,他认为只有文化相近的国家才可能共用一种货币,例如德国、荷兰及奥地利,否则货币联盟最终会无法维持.现在欧盟各国显然打算有限度牺牲财政自主权,朝“超级国家”方向走去,来避免格林斯潘所形容的局面.此中涉及国内外的复杂政治角力,恐怕在过程中仍会出现起伏不定的日子.不过,欧洲成功为欧罗区取得稳定期,对中港始终有好处,特别是人民币国际化仍在发展初阶,美元独大不利中国处理庞大外汇,这亦解释为何中国乐见欧债危机纾缓. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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