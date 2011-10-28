中国对非洲中小企业贷款增10亿美元

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月27日电---新华社周四报导称，中国国家开发银行将再向非洲中小企业提供10亿美元贷款。
中非智库论坛第一届会议日前在杭州举行，国开行国际合作业务局副局长刘浩在期间称，2009年设立的非洲中小企业发展专项贷款将增至20亿美元。
新华社援引刘浩的说法称，首期专项贷款累计“承诺项目24个，金额6.32亿美元，覆盖25个非洲国家”。
他表示，贷款资金覆盖了从农业到轻工机械多个领域，创造了6,000多个当地就业岗位。
中国希望从非洲进口更多石油及矿产资源，进一步开拓非洲市场，并寻求更广泛的外交支持。2009年，中国国务院总理温家宝承诺，未来三年将向非洲提供100亿美元优惠贷款。（完）
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)