中国铁道部多方筹资以解决资金短缺--报载

路透上海10月28日电---中国铁道部融资状况备受关注.21世纪经济报 道周五援引消息人士称,政府将为铁道部解决2,000亿元人民币以解决资金短缺.同时,铁道部募集产业投资基金的申请已获国家发改委批复,并考虑通过优质资产打包上市的方式从资本市场融得资本.

该报导援引国家发改委综合运输研究所一位消息人士表示,1,500亿元将由国家发改委帮助协调银行贷款,另500亿元资金由铁道部自筹.而通过财政部注资的融资方式可能性不是很大.

另外,上述报导也引用一位接近铁道部的消息人士称,铁道部募集产业投资基金的申请已获发改委批复.未来铁道部可以通过设立铁路产业投资基金,以私募方式向银行、社保基金、保险公司等机构投资者募集资金投向铁路建设.

铁道部也在考虑通过优质资产打包上市的方式,从资本市场融得资本.上述接近铁道部的人士称,京沪既有线的上市工作一直在进行之中,但进展不是很明朗.目前,已上市公司仅有山西铁路局控股的大秦铁路(601006.SS)和广铁集团的广深铁路(601333.SS).

所谓京沪既有线上市,只是铁道部将所属北京局、上海局及济南局京沪线资产打包上市.上述三个铁路局资产规模达3,000亿元,且主要分布在京沪线上.发改委基础产业司已对这一上市工作进行多次调研,不过目前仍没有结论.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部近期公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解发行难的局面.(完)

--发稿 冉莹; 审校

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