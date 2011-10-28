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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 11:09 BJT

惠普保留PC部门

前执行长阿波泰克尔离职一个月後,惠普放弃分拆个人电脑部门计划. 新执行长惠特曼曾誓言,将就该问题迅速做出决定.个人电脑合作夥伴、投资者和客户已经开始为此疏远惠普. 惠普称,若剥离个人电脑业务,公司将产生15亿美元一次性费用,及10亿美元全年费用. 路透

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