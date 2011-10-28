独家：中国考虑建东盟银行

两位消息人士表示,中国当前在考虑建立区域性银行的提议,来帮助其中小企业投资东南亚邻国,为基础设施项目融资以及促进中国西南部的发展. 知晓该提议的人士表示,在获得国务院批准後,中国将正式邀请东南亚国家联盟(东盟)成员、日本以及韩国分别持有该银行一部分股权. 路透