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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 11:04 BJT

德勤发布中国高成长企业50强

国际会计和咨询机构德勤最新发布2011年中国高科技和高成长50强,软件和电子商务企业占比分列前两位,合计约占三分之一,其中电子商务企业数量增长速度最快,由去年的三家提高到八家,上海益实多电子商务公司(1号店)、北京天地融科技公司与嘉兴市麦包包网络科技术公司位居三甲.路透

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