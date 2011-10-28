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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 11:02 BJT

中国对非洲中小企业贷款增10亿美元

新华社周四报道，中国国开行将再向非洲中小企业提供10亿美元贷款。中非智库论坛第一届会议日前在杭州举行，国开行国际合作业务局副局长刘浩在期间称，2009年设立的非洲中小企业发展专项贷款将增至20亿美元。刘浩表示首期专项贷款累计“承诺项目24个，金额6.32亿美元，覆盖25个非洲国家”。路透

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