独家：美议员不担心债信评级再遭降

越来越多的美国议员认为,即便该国AAA债信评级再遭一家机构调降,也不会损及其经济.美国众议院预算委员会的民主党人Tim Ryan（後排）称,国会普遍认为,即使另外两家大型评级机构--惠誉和穆迪也下调美国评级,该国经济也未必会遭受打击.这两家机构仍维持美国AAA的债信评级. 路透