孟加拉将与中石化合资开发天然气

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透达卡10月27日电---孟加拉石油勘探生产公司（BAPEX）称，即将与中方组建合资企业，开发孟加拉东南部吉大（Chittagong）气田，这可能有助于缓解该国因“气荒”导致工厂停产或推迟运行的困境。
该公司董事总经理法鲁克（Mortuza Ahmed Faruque）周四称，孟加拉能源部已批准BAPEX与中石化胜利油田服务公司成立合资企业，尽快开展勘探工作。
法鲁克告诉路透：“这是孟加拉首次与外国能源公司成立合资企业在我国山区勘探天然气。”
他透露，中石化拥有合资企业30%的股份，而BAPEX拥有70%。
“下周，我们将邀请中方企业敲定协议。孟加拉急需增加供气，我们希望项目尽快推进。”
法鲁克未透露该项目估算成本。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)