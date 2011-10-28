独家：美议员不担心债信评级再遭降

路透华盛顿10月27日电---越来越多的美国议员认为,即便该国AAA债信评级再遭一家机构调降,也不会损及其经济.这令人质疑美国国会在解决棘手的预算赤字问题上承受了多大压力.

然而多位分析师警告称,国会山出现的自满迹象将威胁到旨在治愈美国财政顽疾的努力.

美国上演提高举债上限的惊险一幕後,8月评级机构标准普尔下调了该国的AAA债信评级.不过自那以来,美国公债市场一直未理会借贷成本跳涨的预期.

美国众议院预算委员会的民主党人Tim Ryan称,国会普遍认为,即使另外两家大型评级机构--惠誉和穆迪也下调美国评级,该国经济也未必会遭受打击.这两家机构仍维持美国AAA的债信评级.

Ryan还提到了这三家大型评级机构在2008年金融危机的酝酿过程中所扮演的角色,他们给予有毒抵押支持证券(MBS)AAA评级,而该类资产成为危机的核心.

Ryan称,自那以来,"信用评级机构的可信度就大打折扣了.美国仍是最安全的投资目标."意指就算再有一家评级机构下调美国主权债信评级,也几乎不会影响投资者对美债的看法.

当谈到如何化解经济困境及提振国会情绪时,Ryan告诉路透说,"我认为评级机构的看法并不是大问题."

一个跨党派的国会"超级委员会"正承担在11月23日前寻找各种途径,在未来10年内至少削减美国预算赤字1.2万亿(兆)美元的重任.如果陷入僵局,全面削减1.2万亿美元开支的计划将拖延至2013年起实施.但一些分析师认为,明年选举出的新一届议会可能仍会放弃这一计划.

削减赤字委员会的大多数成员对美国评级再遭调降的风险如何认知尚不明朗.但即便他们达成协议,也需要获得美国参众两院的批准.

美国共和党议员Michael Grimm告诉路透,"毫无疑问,在美国评级首次遭调降後并未造成天塌地陷,这令一些国会议员很容易变得自满,并宣称美国能够承受另一次评级下调."

"有些人认为美国能够应付再一次的评级调降,他们被评级机构的可信度遭到质疑的事实所蒙蔽."

"我觉得这是危险的,因为这表明我们没有承认美国债台高筑的严重性."

评级机构分析师已表示,他们正密切关注美国政界人士着手处理该国财政困局的迹象.

穆迪美国首席分析师Stephen Hess指出,即便美国超级委员会未能奏效,也不大可能立即调降美股评级.

"这将是负面消息,但不是影响我们对美国评级看法的决定因素,"Hess对路透表示.

他并称,穆迪希望在未来一年观察其他的因素,如美国总统大选的结果,下一份年度预算,总体经济形势,以及前总统布什(布希)时代的减税政策是否在2012年底到期等.(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。