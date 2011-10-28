美国防部长称不确定美朝谈判会走向何方

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔10月27日电（记者 Phil Stewart）---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四称，他对美朝会谈命运持怀疑态度，并呼吁中国就核项目进一步向平壤施压。
朝鲜外交部称，本周与美国在日内瓦举行的第二轮会谈，有助于加深双方对一些悬而未决问题的理解，双方同意举行更多此类增强信任的会谈。
此次日内瓦会谈旨在就朝核问题重启更广泛谈判。
但帕内塔在韩国访问时表示，他不清楚会谈会走向何方，并再次警告朝鲜仍是严重威胁。这是他自7月上任以来首次出访韩国。
他说：“有迹象显示日内瓦会谈取得了一些进展，但还没有达成任何协议，眼下我们也不确定会谈会走向何方。”
“出于这样的原因，至于这样的会谈会出现什麽样的结果，我觉得当前还是用怀疑一词描述比较适当。”
他还说，“在与朝鲜接触时，我们不得不一直保持警惕，因该国有和解与挑釁的历史。”
帕内塔在结束亚洲之行时还表示，中国作为朝鲜最亲密的盟友，需要向平壤进一步施压，以证明该国真的想消除其核项目。
但他也承认中国的影响力有限，指出朝鲜有时对中国呼吁其进行谈判的鼓励不予重视。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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